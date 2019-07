Festival in Köln : „Summerjam“-Besucher durch Eichenprozessionsspinner verletzt

Köln Beim „Summerjam“-Festival am Fühlinger See in Köln sind zwölf Besucher verletzt worden. Auf dem Gelände waren Eichenprozessionsspinner-Neste entdeckt worden. Eine Besucherin wirft dem Veranstalter mangelnde Information vor.

Wochenlang hatte sich Nicole Zimmermann auf das „Summerjam“-Festival in Köln gefreut. Das vergangene Wochenende am Fühlinger See bleibt ihr jedoch nur als „großes Ärgernis“ in Erinnerung. Die 21-Jährige aus Jena und vier ihrer Freunde wurden von Eichenprozessionsspinnern verletzt. „Nach der ersten Nacht auf dem Campingplatz hatte ich Quaddeln am Bein“, erzählt sie. „Samstag hatte dann unsere gesamte Gruppe Juckreiz am ganzen Körper.“ Sie gingen von Mückenstichen aus und kauften sich Medikamente. „Das Jucken war aber immer noch unerträglich“, sagt sie. Auch Atemprobleme habe sie bekommen. Ihre Gruppe habe die Zelte deshalb an einem anderen Ort aufschlagen wollen, doch das Gelände sei „brechend voll“ gewesen.