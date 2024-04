Discovery Art Fair in Köln Junge Kunst für Entdecker und Sammler

Die Art Düsseldorf im Areal Böhler in Meerbusch ist gerade gelaufen, da kündigt sich in der Region bereits die nächste Messe für junge zeitgenössische Kunst an. In der Xpost, früher mal Paketpostzentrum, inzwischen Eventlocation mit Kult-Charakter, öffnet vom 25. bis 28. April die Discovery Art Fair ihre Türen.