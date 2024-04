650 Jahre Solingen Publikum hat beim „Festival der Vielfalt“ die Qual der Wahl

Das „Festival der Vielfalt 2024“ wird bunt – wie die Fußbekleidung von Philipp Müller. Der Musikalische Leiter des Events kam am Dienstag mit einem blauen und einem gelben Schuh – also in den Stadtfarben – zur Programmvorstellung ins Rathaus. Ja, er hat noch ein Paar in denselben Farben. Und er wird, wie die Festival-Besucher, gutes Schuhwerk brauchen, wenn er vom 23. bis 25. August möglichst viele der Auftritte zum großen Stadtjubiläum (650 Jahre) sehen will. Die Festmeile erstreckt sich vom Neumarkt über den Fronhof bis zum Mühlenplatz und schließt auch weitere Teile der Fußgängerzone ein.