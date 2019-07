Eichenprozessionsspinner : Raupen als Plage auf der Anreise zu Parookaville

Weeze Die Straßenbehörde warnt die Festivalbeesucher vor dem Eichenprozessionsspinner.

Parookaville lockt offenbar nicht nur die Besuchermassen an, sondern auch die Insektenwelt. Die Behörde StraßenNRW warnt Besucher des Festivals auf jeden Fall ausdrücklich vor dem Eichenprozessionsspinner. „Die Raupen befinden sich in Eichenbäumen und Sträuchern entlang der Bundes-und Landesstraßen nahe des Festivalgeländes“, heißt es. Die Haare der Raupen können allergische Reaktionen auslösen.

In diesem Jahr sind die Eichenprozessionsspinner an vielen Orten eine echte Plage geworden. Es gibt vermehrt Betroffene, die über allergische Reaktionen der Haut nach Kontakt mit Härchen der Raupe klagen.

Das ist besonders bei der Anreise eine Gefahr, weil Eichen die Straßen säumen und es in den vergangenen Jahren oft so war, dass die Parookaville-Besucher im Stau das Auto verließen und schon an der Strecke feierten. Zumeist in T-Shirt und Shorts, damit bieten nackte Arme und Beine besonders viel Angriffsfläche für die Nesselhaare.