Festival-Sommer 2024 Die besten Überlebens-Tipps für Festival-Anfänger

Sonnenschein, gute Musik und tolle Stimmung – da muss auch mal das eine oder andere Bierchen erlaubt sein. Dagegen ist an sich auch nichts einzuwenden. Wer am ersten Festivalmorgen aber nicht in seinem eigenen Erbrochenen aufwachen will, sollte Alkohol nur in Maßen konsumieren. Palettenweise Bier in den Kofferraum zu packen, klingt nach Spaß, ist aber vor allem teuer und nimmt viel Platz weg. Setzen Sie stattdessen auf Wein oder Sangria, den Sie mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen können. Ein paar eingelegte Früchte aus der Dose dazu – fertig. Schmeckt besser als Billigbier und knallt auch nicht so sehr.