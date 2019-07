Kostenpflichtiger Inhalt: Spektakuläre Pink-Show in Köln : Kopfüber in einem überdimensionierten, pinken Kronleuchter

Köln Die zwei Konzerte ihrer „Beautiful Trauma“-Tour in Köln sind mit jeweils 40.000 Zuschauern ausverkauft. Am ersten Abend hat Superstar Pink die Fans sofort mit einer spektakulären Show hingerissen.

Von Clemens Henle

Mit einem lauten Knall beginnt das Konzert von Pink. Der Beat setzt ein und aus allen Kanälen bläst ihr Hit „Let's get this party started“ den Zuschauern entgegen. Zur Eröffnung ihrer wahnsinnigen Live-Shows scheint das Lied ja schließlich geschrieben worden zu sein. Denn welcher Song könnte den Ton besser setzten für die kommenden zwei Stunden als dieser Party-Hit? Und wie sonst sollte Pink auf die Bühne schweben, als kopfüber hängend in einem überdimensionierten, pinken Kronleuchter? Eben, genau so und nicht anders.

Dabei singt sie baumelnd im Kronleuchter: „License plate says Stunner #1, Superstar“. Währenddessen führen unter ihr zehn Tänzer ein perfekt choreographiertes Ballet auf. Denn ja, das ist sie, der Superstar Nummer Eins. Was sich auch an den Ticketverkäufen zeigt. Die zwei Konzerte ihrer „Beautiful Trauma“-Tour in Köln sind mit jeweils 40.000 Zuschauern ausverkauft, alle anderen Termine in Deutschland auch. Pink bietet dabei die perfekte Pop-Unterhaltung für die ganze Familie. An diesem sommerlichen Abend sind von Kindern bis zu rüstigen Silver-Agern alle Altersgruppen im Müngersdorfer Stadion. Und mit ihrem aktiven Werben für LGBT-Rechte zieht sie am Wochenende des Kölner Christopher-Street-Days viele Schwule und Lesben zu ihrer Show.

Diese geht mit dem alten Hit „Just like a pill“ unter riesigem Jubel weiter. Und wird zu einem veritablen Hardrock-Konzert. Die Drums scheppern, der wummernde Bass gräbt sich tief in die Magengrube ein. Und als Pink zur ersten von unzähligen Umziehpausen von der Bühne verschwindet, zersägt die Band ganz wunderbar krachend den Song in seine Einzelteile. Solchen rockigen Teilen folgen immer wieder ruhige Balladen. Dann setzt sich das Publikum auf den Tribünen brav wieder hin und lauscht leicht verträumt, was Alecia Moore, so ihr bürgerlicher Name, zu sagen hat. Die Botschaft: Sei du selbst, steh zu dir. Egal, wie du aussiehst oder wen du liebst. Was schnell zur Plattitüde werden kann, bringt Pink voller Empathie und Ausstrahlung rüber. In solchen Momenten ist sie neben dem schrillen Superstar eine einfühlsame und starke Frau. So wie im Hit-Duett „Just give me a reason“ mit Nate Ruess, der Playback aus dem Off mitsingt. Erbaulich schmalziger Herzschmerz ist das. Eine Mischung, die nur bester Pop hervorbringen kann.

Mit dem hymnischen Song „What about us“ kehrt dann wieder Tanzstimmung ein. Langsam steigert sich das Piano, der Beat setzt ein und die Konfetti-Kanonen sprühen rote Papierschnipsel in den sich langsam dunkler werdenden Sommerhimmel. Pink singt, umringt von zehn Tänzern. Die Choreographie erinnert an Zeiten, als Popstars bei Awardshows auf MTV noch versuchten, sich mit den spektakulärsten Bühnenauftritten zu überbieten. Jede Bewegung ist im Takt, mit Ausdruck und voller Energie. Und Pink kann sowieso alles. Singen, während sie waagerecht auf den Schultern eines Tänzers über die Bühne getragen wird.