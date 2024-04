Premiere in Schwalmtal Rock-Festival mit drei Bands, DJ und einem Clown

Folgende Gruppen stehen auf dem Programm: Not Yours - gegründet im Jahr 2019 - besteht aus Mina Acar (Keyboard und Gesang), Fabian Michels (Gitarre), Sofia Zimmermann (Bass), Ben Köster (Schlagzeug) und Tobias Pastwa (Gesang und Gitarre). Die Gruppe wird von Edgar Lucht in seiner Musikschule geleitet. Musikalisch ist die Band orientiert an Rock und Classic Rock mit leichten Einschlägen aus Punk und Pop.