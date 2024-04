Gesichts- und Halsverletzungen Frau mit Messer in Köln verletzt – Ex-Partner tatverdächtig

Vor seinem Angriff habe sich der Mann am Samstagabend (6. April 2024) auf der Straße mit der 36-Jährigen gestritten, teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Sonntag (7. April) mit. Die Frau habe Gesichts- und Halsverletzungen erlitten. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.