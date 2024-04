Wettbewerb der 29- bis 50-Jährigen Moerserin Nicole Brandau ist „Mrs NRW“

Nicole Brandau ist die Schönste im Land und lebt mit ihrer Familie in Holderberg. Sie ist die amtierende „Mrs NRW“, eine Auszeichnung, die sie beim renommierten Schönheitswettbewerb in Wernigerode bekam. Denn neben den bundesweiten Wahlen zur Miss Deutschland, an der junge Frauen im Alter von 18 bis 28 Jahren teilnehmen, steht die Mrs-Wahl. Sie richtet sich an die Gruppe der 29- bis 50-Jährigen, die ihren Weg beruflich wie familiär gefunden haben.