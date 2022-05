Bestes Wetter am Wochenende : Viele Besucher bei Kreis Klever Kultourtagen

Kreis Kleve Bei bestem Frühsommerwetter nutzten viele Niederrheiner und Niederländer die Möglichkeit, bei den 22. Kreis Klever KulTourtagen die breite kulturelle Vielfalt im Kreisgebiet zu genießen.

Landrätin Silke Gorißen besuchte am Samstag die Freizeit-Künstler in Geldern, das PAN kunstforum niederrhein in Emmerich am Rhein und das Museum Kurhaus in Kleve. „Mein herzlicher Dank gilt allen Engagierten in den teilnehmenden Häusern und Einrichtungen, die trotz vergleichsweise kurzer Vorbereitungszeit ein tolles Programm für ihre Gäste zusammengestellt haben“, so Landrätin Silke Gorißen.