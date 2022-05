Fußball-Bezirksliga : Viktoria Goch verkürzt den Rückstand

Die Männer in den weißen Trikots waren klar überlegen. Viktoria Goch feierte am Walbecker Bergsteg ein Schützenfest. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Der Tabellenzweite meldet sich mit einem 7:0-Kantersieg beim Schlusslicht und designierten Absteiger SV Walbeck im Titelkampf zurück. Noch vier Punkte trennen die Viktoria vom Platz an der Sonne.

Schadensbegrenzung war für Gastgeber SV Walbeck das erklärte Ziel gegen den Titelaspiranten. Die Hoffnung auf eine möglichst knappe Niederlage oder vielleicht sogar einen überraschenden Punktgewinn sollte sich jedoch nicht erfüllen. In Martin Kropp, der eine Gelbsperre absitzen musste, fehlte ein wichtiger Verteidiger. Das machte die Sache für die Heimelf nicht gerade einfacher. Der SV Walbeck spielte zumindest in den ersten 20 Minuten ganz gefällig mit und auch mal mutig nach vorne. So richtig sprang der Gocher Motor erst nach dem Führungstor in der zwölften Minute an. Nach einer zu kurzen Abwehr von Walbecks Schlussmann Gerome Hortz hatte Michel Wesendonk freie Schussbahn. Zehn Minuten später verwandelte Levon Kürkciyan einen Freistoß aus halbrechter Position ins lange Eck zum 2:0.