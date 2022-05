Tennis-Medensaison im Kreis Kleve : TC Goch hat das Ziel schon fast erreicht

Kreis Kleve Die Damen 60 gewinnen in der Niederrheinliga auch ihr zweites Spiel. Damen 40 des TC Rotweiss Emmerich und Herren 30 des Uedemer TC siegen ebenfalls.

Die Damen 60 des TC Rot-Weiß Goch haben nach ihrem 5:1-Erfolg im Auftaktspiel gegen Eintracht Duisburg am Wochenende auch gegen die SG Neukirchen-Hülchrath deutlich mit 6:0 die Oberhand behalten. Damit dürfte der Klassenverbleib in der Tennis-Niederrheinliga für das Team um Spitzenspielerin Dagmar Kanders bereits perfekt sein. „Das war eine klare Angelegenheit. Sportlich und stimmungstechnisch war das ein toller Spieltag. Wir hoffen sehr, dass das Saisonziel damit schon erreicht ist“, so Kanders.