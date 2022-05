Feuerwehreinsatz : Brand unter Vordach des Einkaufszentrums eoc

Kleve Ein Atemschutztrupp ging sofort zum Löschen der Paletten vor. Parallel wurden die Menschen aus dem Geschäft evakuiert.

Was zuerst als Mülltonnenbrand am Einkaufszentrum eoc in Kleve gemeldet wurde, entpuppte sich für den Löschzug Kleve am Freitag gegen 11.30 Uhr als Brand eines Palettenstapels neben einem Container. Dieser stand unter einem Vordach im Anlieferbereich eines Geschäftes. Wie die Freiwillige Feuerwehr Kleve am Montag mitteilte, war bereits Brandrauch in die Geschäftsräume eingedrungen. Verletzt wurde aber niemand. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr ging sofort zum Löschen der Paletten mit einem C-Rohr vor. Parallel wurden die Menschen aus dem Geschäft evakuiert. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden die Geschäftsräume noch mit Hochleistungslüftern vom Rauch befreit und dem Betreiber übergeben. Im Einsatz waren elf Einsatzkräfte des Löschzugs Kleve und der Gerätewarte.