kreis kleve: Die „Stunde der Wintervögel“

Wer Glück hat, beobachtet ein Rotkehlchen in seinem Garten. Foto: Patrick Pleul/dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Niederrhein Zum neunten Mal findet die bundesweite Vogel-Zählaktion statt. Heute ist eine Veranstaltung im Klever Forstgarten.

(RP) Jedes Jahr im Januar findet – nunmehr zum neunten Mal – die bundesweite Vogel-Zählaktion „Stunde der Wintervögel statt“. 2019 kann jeder vom 4. Januar bis 6. Januar mitmachen und dann bis zum 15. Januar die Ergebnisse online an den Nabu melden. Ziel ist es, auf Veränderungen der Vogelbestände aufmerksam zu werden.

Die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein stellt Interessierten diese Aktion persönlich vor: am heutigen Samstag, 5. Januar, ab 14 Uhr im Klever Forstgarten an der Konzertmuschel.

Über unsere Vögel im Winter gibt es bislang wenig wissenschaftliche Erkenntnisse. Wie passen sie sich an die kalte und futterarme Jahreszeit an? Welche Arten werden durch Winterfütterung gefördert, welche nicht? Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Vögel im Winter aus? Diese und andere Fragen will die „Stunde der Wintervögel“ beantworten.