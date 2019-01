Vogelzählung : Die „Stunde der Wintervögel“

Das Rotkehlchen ist häufig in heimischen Gärten zu sehen. Der Naturschutzbund (Nabu) sucht Helfer für seine neunte Zählaktion. Foto: dpa/Patrick Pleul

kreis kleve Die Nabu-Naturschutzstation in Kranenburg ruft dazu auf, die Vögel in der unmittelbaren Umgebung zu zählen. Die Aktion geht noch bis Sonntag und wird allen Interessierten am Samstag im Klever Forstgarten vorgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

(RP) Jedes Jahr im Januar findet – nunmehr zum neunten Mal – die bundesweite Vogel-Zählaktion „Stunde der Wintervögel statt“. Noch bis Sonntag, 6. Januar, kann jeder mitmachen und dann bis zum 15. Januar die Ergebnisse online an den Naturschutzbund (Nabu) melden. Ziel der Aktion ist es, auf Veränderungen der Vogelbestände aufmerksam zu werden.

Die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein stellt Interessierten diese Aktion persönlich vor: Am Samstag, 5. Januar, ab 14 Uhr im Klever Forstgarten können gibt es an der Konzertmuschel detaillierte Infos. Zu diesem Termin kann jeder Gast auch Vögel beobachten und kennenlernen. Eine Naturschutzreferentin der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein beantwortet Fragen zu den Tieren und gibt Tipps zur Aktion „Stunde der Wintervögel“. Ein Fernglas oder das eigene Vogelbuch können gerne in den Forstgarten mitgebracht werden.

Info So funktioniert die Aktion Ort Die Vögel werden an ihrem Siedlungsraum beobachtet: Das kann im Garten im Stadtpark oder auch im Naturschutzgebiet Düffelt sein. Tipps Suchen Sie sich einen Platz, von wo aus Sie gut beobachten können. Beobachten Sie eine Stunde lang und notieren Sie dabei von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die in diesem Zeitraum gleichzeitig zu sehen war. Meldungen Unter www.nabu.de oder mit Hilfe der Nabu-App.

„Über die Vögel im Winter, die hier in der Region vorkommen, gibt es bislang wenig wissenschaftliche Erkenntnisse“, so der Nabu. Wie passen sie sich an die kalte und futterarme Jahreszeit an? Welche Arten werden durch Winterfütterung gefördert, welche nicht? Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Vögel im Winter aus? Diese und andere Fragen will die „Stunde der Wintervögel“ beantworten.

„Ziel der bundesweiten Vogel-Zählaktion ist es, mithilfe aller Naturfreunde ein deutschlandweites Bild von der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern zu erhalten. Dabei geht es nicht um eine vollständige Erfassung, sondern darum, Veränderungen der Vogelbestände festzustellen“, so der Nabu.

Und so funktioniert die „Stunde der Wintervögel“: Jeder kann die Tiere ganz bequem im Garten oder vom Balkon aus beobachten. Von jeder Art ist die höchste Anzahl zu notieren, die der Naturfreund im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachten konnte. Das soll Doppelzählungen vermeiden. Die Ergebnisse können anschließend bis zum 15. Januar an den Nabu gemeldet werden unter www.nabu.de/onlinemeldung.

„Die ‚Stunde der Wintervögel‘ lebt von jeder Meldung und vom Weitersagen der Aktion. Denn je mehr Menschen mitmachen und je mehr Beobachtungen gemeldet werden, desto größer wird die verfügbare Datenmenge. Und desto besser werden die Ergebnisse. So erreichen wir alle mehr für unsere Wintervögel“, sagt Mona Kuhnigk, Naturschutzreferentin bei der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein.



Radevormwald : Vogelfreunde zählen die Wintervögel

zurück

weiter

Die Aktion steht unter dem Motto „Hinschauen bildet“, denn durchschnittlich kennen Schulkinder laut Nabu nur noch vier der zwölf häufigsten heimischen Vögel. Wer seine Kinder ermuntert, bei der Aktion mitzumachen, fördere spielerisch deren Allgemeinbildung.

Neben Deutschland zählen hunderttausende Vogelfreunde auch in England, Irland, den Niederlanden und Österreich jedes Jahr im Winter die Vögel in ihren Gärten und Parks. Dieses Jahr macht zum ersten Mal auch Tschechien bei der Stunde der Wintervögel mit.

Die Aktion „Stunde der Wintervögel“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 136.000 Vogelfreunde beteiligt und Zählungen aus mehr als 92.000 Gärten übermittelt. Allein im Kreis Kleve saßen im Januar 2017 insgesamt 404 Männer und Frauen auf erhöhtem Beobachtungsposten und blickten ausdauernd in insgesamt 278 Gärten. Dabei zählten sie 9843 Vögel. Im Jahr zuvor wurden in (nur) 211 Gärten 8150 Vögel festgestellt.

Für den Nabu ist es wichtig, dass die Teilnehmer an der Aktion einen festgelegten Bereich definieren. Das kann beispielsweise auch ein Areal im Naturschutzgebiet Düffel sein. Dort seien auch Vögel zu beobachten, die sich üblicherweise nicht in einem Garten aufhalten wie bestimmte Wasservögel oder beispielsweise die Goldammer. Aber auch im heimischen Garten könnten Naturfreunde im Kleverland eher seltene Vögel wie den Gimpel, den Birkenzeisig oder den Erlenzeisig entdecken. Die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhe sich, wenn man ein Futterhäuschen aufstelle, so der Nabu. Für die Region charakteristische Arten seien auch der Steinkauz oder die Dohle.