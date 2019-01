Aus dem Polizeibericht : Nach Verfolgungsjagd: Polizei sucht weitere Zeugen

Kleve Mit Mühe und Not konnte die Polizei am Freitagabend, 28. Dezember, einen 24 Jahre alten Autofahrer in Kleve festsetzen. Jetzt suchen die Beamten nach weiteren Personen, die durch den Mann gefährdet wurden.

Er war alkoholisiert, stand unter Drogen, hatte keinen Führerschein und rammte einen Streifenwagen: Mit Mühe und Not konnte die Polizei am Freitagabend, 28. Dezember, einen 24 Jahre alten Autofahrer in Kleve festsetzen. Jetzt suchen die Beamten nach weiteren Personen, die durch den Mann gefährdet wurden. Sie fragen: Wer wurde alles durch die Fahrweise des 24-Jährigen auf seiner Fluchtstrecke von der Gutenbergstraße bis zur Nassauer Allee gefährdet? Betroffene sollen sich auf der Klever Wache, Telefon 02821 5040, melden.