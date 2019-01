Stiftspfarre: Bauantrag 2019: Neues Viertel an der Stiftskirche

Kleve Es war still geworden um den Sieger-Entwurf für den Neubau des kleinen Stadtviertels gegenüber der Stiftskirche. 3300 Quadratmeter Fläche wird die Pfarre dort umgestalten. Der Bau wird 2019 beginnen, sagt Propst Mecking jetzt.

Das neue Pfarrheim für die Stiftskirche bekommt einen feinen, fast quadratischen Vorplatz mit zwei klaren Neubauten, dem langgestreckten des Pfarrheims entlang der Kapitelstraße und dem deutlich kleineren Neubau des Pfarrbüros mit Priester- und Gästewohnungen. Mit ihren Satteldächern, die sich an der Traufe und dem First der Nachbarhäuser orientieren, fügen sie sich zugleich in den Bestand und die Ordnung der bestehenden Häuser ein. Das Pfarrheim spielt geschickt mit geschlossenen Wandflächen und großen, geöffneten Glaseinschnitten, die einladen sollen in den Bau für die Gemeinde. Der Giebel des Pfarrheims öffnet sich zum Platz, ist größtenteils verglast und bietet Gästen Schutz unterm Dach, das sichüber den Eingang schiebt.