Streifenwagen in Kleve gerammt : Polizei sucht weitere Zeugen

Foto: Michael Scholten

Kleve Er war alkoholisiert, stand unter Drogen, hatte keinen Führerschein und rammte einen Streifenwagen: Mit Mühe und Not konnte die Polizei am Freitagabend, 28. Dezember, einen 24 Jahre alten Autofahrer in Kleve festsetzen. Jetzt suchen die Beamten nach weiteren Personen, die durch den Mann gefährdet wurden.

Wer wurde alles durch die Fahrweise des 24-Jährigen auf seiner Fluchtstrecke von der Gutenbergstraße bis zur Nassauer Allee gefährdet? Das fragt die Klever Polizei und bittet die Betroffenen, sich auf der Wache zu melden.

Was war genau geschehen? Wie bereits berichtet, wollten Beamte der Polizeiwache Kleve am Abend des 28. Dezember einen BMW mit Klever Kennzeichen auf der Gutenbergstraße kontrollieren. Der 24 Jahre alte Fahrzeugführer war durch seine Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle stand ein Zivilfahrzeug hinter dem BMW und ein Streifenwagen davor. Als sich ein Polizeibeamter dem Auto näherte, fuhr der 24-Jährige rückwärts, rammte den Zivilwagen und fuhr an dem Streifenwagen vorbei. Der Polizeibeamte musste zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden.

Nach einer kurzen Verfolgung des Autos, bei dem der Mann weitere Verkehrsverstöße begangen hat, konnte das Fahrzeug auf der Nassauerallee gestellt werden. Hierbei wurden das Fluchtfahrzeug und der Streifenwagen nicht unerheblich beschädigt.