Kleve: Dörfer mehr fördern: Mehr Geld für die Ortsteile

Kleve Die CDU hat eine Förderung der Dorfkerne beantragt. Die soll sich am Integrierten Handlungskonzept für die Innenstadt in Kleve orientieren. Erste Ortschaft soll Griethausen sein. Im Juni stellt Verwaltung die Ergebnisse vor.

Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) für die City der Stadt Kleve ist ein voller Erfolg. Aus Sicht der Politik wie aus Sicht der Verwaltung, bestätigt Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. Mit Mitteln aus dem IHK werden Einzelmaßnahmen gefördert, Plätze, Fassaden – all das, was die Stadt verbessert oder verschönert. Daran sollen künftig auch die Ortschaften rund um die City teilhaben.

Das beschloss jedenfalls der Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Gebing sieht die Entwicklung des Ortskerns von Griethausen als „ersten Schritt“. Als ersten Schritt, auch die anderen Ortskerne einzubinden. Im Sinne der Ortschaften laufen parallel dazu zudem noch die Anträge der Fraktionen, in den Ortschaften beispielsweise in Turnhallen oder alten Schulen Treffpunkte für die Bürger zu erhalten.

Tatsächlich gibt es, so Stadtsprecher Jörg Bolterdorf, im Entwurf des Programms zur Dorferneuerung Nordrhein-Westfalen Mittel mit einem Gesamtvolumen von mehr als zwölf Millionen Euro. Die sollen der Entwicklung und Sicherung dörflicher und ortsteil-spezifischer Siedlungsstrukturen als Lebens- und Erholungsraum dienen. „Integrierte Entwicklungskonzepte sind bei diesem Förderprogramm keine zwingende Fördervoraussetzung“, sagt Boltersdorf. Auch sei das integrierte Handlungskonzept für die City (IHK) von einem entsprechenden Programm für die Ortschaften nicht betroffen oder beeinträchtigt, erklärt der Stadtsprecher. Das IHK laufe für Kleve noch bis 2022, so Boltersdorf. „Die Förderung über das Dorferneuerungsprogramm Nordrhein-Westfalen erfolgt ausschließlich für Dörfer oder Ortsteile bis zu 10.000 Einwohner“, sagt Boltersdorf. Demnach können sich also alle Klever Ortsteile außer Materborn, das 10.959 Einwohner zählt, Hoffnung machen. Mit den Mitteln werden Gemeinschaftseinrichtungen gefördert, ebenso erhaltenswerte Gebäude, die wegen städtebaulicher, geschichtlicher oder künstlerischer Gestaltung wichtig sind, Plätze, Straßen und Grünanlagen. Sogar private Maßnahmen werden unterstützt, wenn sie der Erhaltung und Verbesserung des Dorferscheinungsbildes dienen. Prüfen will die Verwaltung bis Juni auch weitere Fördermöglichkeiten zur Entwicklung der ländlichen Gebiete. So stehen auch unter bestimmten Voraussetzungen Bundesmittel zur Verfügung.