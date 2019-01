Museum Schloss Moyland: Insel Oie und Farbflecken im Schloss

Bedburg-Hau-Moyland Zur „Kunst.Bewegt“-Ausstellung „OIE“ mit Werken von Erwin Reusch ist jetzt der Katalog erschienen. Das Heft setzt die von Alexander Grönert begonnene neue Reihe zu den wechselnden Ausstellungen im Schloss fort.

Jetzt liegt die zweite Ausgabe vor: denn neben Pohl zeigt Moyland derzeit Arbeiten des Bildhauers und Architekten Erich Reusch. Der hat die Ausstellung im Flügel des Schlosses selber mit seinen Werken eingerichtet. Diese Einrichtung und die durch die Räume sich ziehenden Farbinterventionen sollten eigens für diesen Katalog fotografiert werden, deshalb erscheint das Heft erst jetzt. Reusch hat mit seinen „Interventionen“ wie zufällig gerissene Farbstücke so geschickt in die Räume gesetzt, dass diese einen ganz neuen Klang bekommen. Passend hat dazu Werner Hannapel, der die Ausstellung für den Katalog fotografiert hat, einen ungewohnten Ausschnitt des Treppenhauses mit orangefarbenen Ausrissen abgebildet.

Der Umschlag des in knalligem Rot gefassten Heftchens dient als Katalog für die spannenden, rostroten Cortenstahl-Entwürfe des Bildhauers, die in Teilen auch verwirklicht wurden. Moyland bietet mit den auch im kleinen Format monumental funktionierenden Skulpturen einen schönen Überblick über diesen Teil des Werkes, über den Bildhauer Reusch.

„Mit Werken wie dem Wettbewerbsentwurf für ein Mahnmal in Auschwitz, dem Wasserrelief auf dem Forumsplatz der Universtät Bochum oder der Umgestaltung des Ehrenhofs in der Gedenkstätte ,Deutscher Widerstand’ im Berliner Bendlerblock hat Reusch maßgeblich dazu beigetragen, ein neues Verständnis von Skulptur im öffentlichen Raum zu schaffen“, schreibt Grönert im Text zur neuen Publikation. Es sind vor allem die flachen Bodenplastiken, mit denen Reusch sich auseinandersetzt – und die wie selbstverständlich im öffentlichen Raum stehen. Wie beispielsweise der Brunnen vor dem Innenministerium des Landes NRW in Düsseldorf. Reuschs Bodenskulpturen erinnern in ihrer minimalistischen, geradezu perfekt in die Räume eingepassten Einrichtung an die Werke des Amerikaners Carl Andre, die fast zeitgleich entstanden.