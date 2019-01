Kritik an der Kaskade in Kleve : „Mit Sense die Augenbrauen rasiert“

Die Offenen Klever – Anne Fuchs, Udo Weinreich und Britta Schütt – kritisieren die Klever Stadtverwaltung in Sachen Kaskade. Foto: Matthias Grass

Kleve Die Kritik an den Baumaßnahmen an der Klever Kaskade reißt nicht ab: Die Unabhängigen Klever (UK) fordern einen Gestaltungsbeirat, die Offenen Klever (OK) kritisieren die Verwaltung.

( Als Bernhard Klockhaus im Umwelt und Verkehrsauschuss die Arbeiten an der Kaskade der Politik vorstellte, war das Kind längst in den Brunnen gefallen. Jetzt ist offenbar, wie Verwaltung und die von ihr beauftragte Firma dort vorgegangen sind. Angesichts dessen fordern die Unabhängigen Klever (UK) einen Gestaltungsbeirat. Die baulichen Entwicklungen am Kermisdahl stellten einen traurigen Höhepunkt einer städtebaulichen Entwicklung dar, die reich an Projekten zum Kopfschütteln sei. Die Diskussion zum Thema „Gestaltungsbeirat“ gehöre unverzüglich in den Ausschuss für Kultur- und Stadtgestaltung. UK-Fraktionschef Fabian Merges: „Ein Gestaltungsbeirat kann für Kleve nur ein Gewinn sein“.