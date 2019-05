Fußball : Viktoria will Ligaerhalt unter Dach und Fach bringen

Goch Bezirksliga: DJK Twisteden - Viktoria Goch (Sonntag 15 Uhr)

Am vorigen Wochenende war die spielfreie Gocher Viktoria zum Zuschauen verurteilt. Dabei mussten die Weberstädter zur Kenntnis nehmen, dass die Konkurrenz im Tabellenkeller fleißig punktete, dennoch bleibt den Schwarz-Roten zwei Spieltage vor Saisonende ein Vorsprung von vier Punkten, der nun auch ins Ziel gebracht werden soll. „Über das ein oder andere Ergebnis war ich schon überrascht, aber Druck haben auch die anderen Teams unten drin. Der Vorsprung liegt bei uns, so dass wir alles in der eigenen Hand haben“, erklärt Jan Kilkens, zumal die Konkurrenten sich auch noch gegenseitig die Punkte nehmen werden. „Mit einem Sieg sind wir sicher durch. Also haben wir jetzt zwei Matchbälle“, führt der Gocher Coach aus, der möglichst gleich den ersten am Sonntag in Twisteden nutzen will.