Fußball : Halbfinale um den Klassenerhalt

Can Yilmaz (links) erzielte in den vergangenen drei Spielen vier Tore für die Schwarz-Gelben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Landesliga: Arminia Klosterhardt – SV Hö.-Nie. (Sonntag 15.15 Uhr).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

Schicksalswochen bei der Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter: Zwei Spieltage vor Saisonende stehen die Schwarz-Gelben auf einem Abstiegsplatz, haben aber beim Endspurt noch einige Möglichkeiten, die Klasse zu halten. Drei Punkte beträgt der Rückstand von Hö.-Nie. auf die Nichtabstiegszone.

SV-Trainer Thomas von Kuczkowski: „Ich begreife die Situation als Chance, wenn man bedenkt, dass wir vor fünf Wochen schon totgeglaubt waren. Dann haben wir aber einige gute Ergebnisse erzielt, wie zuletzt gegen Genc Osman Duisburg. Diesen positiven Trend wollen wir jetzt fortsetzen.“

Info Spannnd bis zum Schluss Spannend bis zum Schluss machte es Hö.-Nie. im vergangenen Jahr: Am letzten Spieltag benötigten sie zum Klassenerhalt einen Heimsieg gegen den FC Kray. In der 88. Minute lagen sie noch mit 1:2 hinten, drehten die Partie dann in den Schlussminuten durch Tore von Can Yilmaz und Andre Trienenjost.

Zwar sei die Ausgangslage zwei Spieltage vor Saisonende immer noch bescheiden und man müsse auf andere Ergebnisse hoffen – doch die Chancen seien wieder gewachsen, so der Coach der Schwarz-Gelben.

Umso wichtiger wird das bevorstehende Auswärtsspiel der Bullen: Um 15.15 Uhr treten sie am Sonntag in Oberhausen beim punktgleichen Verfolger DJK Arminia Klosterhardt an.

Von Kuczkowski erwartet einen hochmotivierten Gegner mit einiger individueller Qualität, blickt aber dennoch optimistisch auf das Auswärtsspiel seines Teams: „Die Jungs haben unter der Woche einen sehr motivierten Eindruck gemacht. Sie haben richtig Bock auf Klosterhardt“, so der Coach. Zudem habe es in der Trainingswoche keine verletzungsbedingten Ausfälle gegeben.

An das letzte Saisonspiel gegen Scherpenberg in der kommenden Woche denke man derzeit noch nicht, sagt der Trainer – im Fokus stehe allein Klosterhardt. Der mentale Taschenrechner soll also in der Schublade bleiben – wenngleich die Tabellensituation schon jetzt einigen Anlass zu Rechenspielen gibt: Gewinnt Hö.-Nie. am Sonntag gegen die Arminia, hält man diese wohl für den Rest der Saison auf Distanz, weil das Torverhältnis der Schwarz-Gelben deutlich besser ist. nd.

Mit einem Dreier schafft man am Sonntag womöglich den Sprung auf Platz 14. Denn der 14. (GSV Moers) und der 13. (TuS Fichte Lintfort) haben jeweils nur drei Punkte Vorsprung auf Hö.-Nie. und schlechtere Torverhältnisse. Moers und Lintfort spielen am Sonntag gegeneinander. Gibt es dort einen Verlierer, klettert Hö.-Nie. bei einem eigenen Sieg auf Rang 14.

Und auch der SV Scherpenberg, derzeit Tabellenzwölfter, ist noch nicht gerettet: Am Sonntag haben die Moerser ein Heimspiel gegen den Tabellenvierten SV Sonsbeck. Verliert Scherpenberg das Duell gegen Sonsbeck und gewinnt Hö.-Nie., beträgt der Abstand zwischen den Mannschaften nur noch zwei Punkte.

So könnte es am letzten Spieltag – an dem die Scherpenberger zum Auswärtsspiel nach Hö.-Nie. fahren werden – auch noch zu einem direkten Endspiel um den Klassenerhalt kommen.