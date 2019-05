Fußball : Mit Herz und Leidenschaft den Klassenerhalt packen

Kleve Bezirksliga: 1. FC Kleve II – Kevelaerer SV (Sonntag 15 Uhr).

Die Ausgangslage für die 63/03er ist klar: Sollte die Elf von Trainer Lukas Nakielski gegen die Kevelaerer Gäste mit Coach Ferhat Ökce gewinnen, dann würden sie mit den Blau-Gelben punktemäßig gleichziehen und dank des besseren Torverhältnisses sogar auf Rang 14 springen. In der Woche darauf würde dann im Lokalderby beim SV Rindern der direkte Verbleib winken, was für die Klever Zweitvertretung von enormer Bedeutung wäre, alleine wegen der Tatsache, dass man der Unterbau der ersten Mannschaft ist, die in der Oberliga an den Start geht. Doch zunächst geht es für die Nakielski-Elf erstmal einzig und allein darum, Teil 1 des Pflichtprogramms zu erfüllen. Personell kann die FC-Zweitvertretung auf Unterstützung von oben zählen: Jan-Luca Geurtz, Dano Evrard und Jannik Altgen werden definitiv zur Verfügung stehen. Tim-Maxim Harwardt bleibt noch fraglich, bei Otman Maehouat wird es eher nichts mit einem Einsatz.