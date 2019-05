Goch : Goch gastiert bei Team der Stunde

Goch Bezirksliga, Viktoria Goch - SV Biemenhorst (So., 15:30 Uhr). Die Kilkens-Elf will erneut überraschen.

Der Bezirksligist Viktoria Goch konnte sich am letzten Wochenende ein wenig Luft verschaffen. Dem Team von Coach Jan Kilkens gelang ein 3:0-Auswärtssieg bei den SF Broekhuysen. Nun kommt der SV Biemenhorst nach Goch und will dort seine Serie von sechs ungeschlagenen Spielen am Stück fortsetzen. Die Kilkens-Elf zeigte sich zuletzt deutlich verbessert und hat eine Reaktion auf das jüngste Formtief gezeigt. In Broekhuysen überraschte die Mannschaft aus der Weberstadt den Gegner mit einer sehr defensiven Taktik, zudem „haben wir eine sehr gute Teamleistung abgerufen“, wie der Trainer hervorhob.