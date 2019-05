Radsport : Bloemen hat Führung übernommen

Kreis Kleve (RP) Mit seinem Sieg auf dem Nürburgring und einem zweiten Platz in Leipzig hat sich der Gelderner Radsportler Gerd Bloemen, der für Sturm 03 Uedem fährt, an die Spitze der Tabelle der deutschen Meisterschaft gesetzt.

Den Start auf einem Formel 1- Kurs erlebt man nicht alle Tage. Die Strecke hat eine Breite von 18 Metern. Der Rechtsknick in die Mercedes-Arena ist hier noch keine Herausforderung, aber die erste Rennrunde abwärts in Richtung „Müllenbachschleife“ fordert etwas Mut, insbesondere das Abbremsen in die 180-Grad Dunlop-Kehre. Anschließend trennt sich beim Anstieg des Schumacher-S über ein Kilometer zum ersten Mal die Spreu vom Weizen. Nach diesem Anstieg geht es in eine Vollgas-Rechtskurve, bevor es nach einer ansteigenden Schikane wieder auf das ebene Plateau der Start-/Zielgeraden geht. Abwechslung und zeitweise brennende Oberschenkel auf dem Grand-Prix-Kurs mit 17 Kurven und 105 Höhenmeter pro Runde sind daher vorprogrammiert. Das Circuit Cycling war auf dem Nürburgringt – eine Premiere, denn bislang wurde die Veranstaltung auf dem Hockenheimring ausgetragen. Aufgrund der Wetterlage wurde das 100-km-Rennen durch die Rennleitung bei Beibehaltung der Punktewertung auf 75 km verkürzt. Nach seinem sehr guten zweiten Platz im ersten Wertungsrennen in Göttingen setzte sich Gerd Bloemen vom SV Sturm 03 Uedem gegen die starke Konkurrenz durch und erreichte den ersten Platz. Durch seinen Sieg übernahm er auch gleichzeitig die Führung in seiner Altersklasse, die er auch in Leipzig nicht in Gefahr war. Bei den dortigen Neuseen-Classics war ebenfalls fahrerisches Können auf der anspruchsvollen Strecke gefragt. Knackige Anstiege mit Steigungen von bis zu 16 Prozent wechselten sich mit flachen Streckenabschnitten ab. Nach über 100 Kilometern sicherte sich Gerd Bloemen den zweiten Platz, obwohl ihn ein Sturz in seiner Gruppe den Vorsprung gegenüber dem Erstplatzierten Fahrer seiner Altersklasse kostete. Gleich am Samstag geht es weiter nach Luxemburg zum UCI Rennen, welches gleichzeitig ein Qualifikationsrennen für die WM in Polen ist.