Jugendfußball : Kleves B-Junioren hoffen auf Zähler

Luca Wiens von den Klever B-Junioren. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve B-Junioren-Niederrheinliga: 1. FC Kleve - Borussia Mönchengladbach (So. 11 Uhr)

Die Spannung im Saisonfinale der B-Junioren des 1. FC Kleve ist aktuell greifbar. Die noch auf einem Relegationsplatz stehende Mannschaft von Lukas Nakielski und Dilek Özden hat am Sonntag die U16 von Borussia Mönchengladbach zu Gast und will an die gute Form der letzten Wochen anknüpfen.

Im Hinspiel bot die U17 eine gute Leistung. Zwar mussten sich die Klever mit 0:1 geschlagen geben, waren am Borussia-Park aber die spielbestimmende Mannschaft und ließen hochkarätige Chancen liegen. Somit gilt die Devise am Sonntag, dass die sich bietenden Gelegenheiten besser genutzt werden sollten, um Zählbares in der Schwanenstadt zu behalten. Personell waren zuletzt in Wuppertal in Fiete Peerenboom, Moritz Geerissen und Armandi Assi drei Spieler des jüngeren Jahrgangs mit an Bord, die auch gegen Gladbach zum Einsatz kommen könnten.