Fußball : SV Nütterden hat es in der eigenen Hand

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B 1 Kleve-Geldern: Reichswalde und Kessel/Ho.-Ha. II wollen Bock umstoßen.

SV Bedburg-Hau - SV Nütterden. Durch das torlose Remis des Spitzenreiters TuS Kranenburg am Mittwochabend ergibt sich eine neue Konstellation an der Tabellenspitze, denn die Elf von SVN-Coach Joachim Böhmer kann mit einem Auswärtssieg den Platz an der Sonne übernehmen. „Wir wollen über den Kampf ins Spiel kommen, außerdem müssen wir eine große Laufbereitschaft zeigen. Deshalb versuchen wir, einen Punkt zu erringen“, sagt SVB-Trainer Ramon Zanelli, dessen Team noch nicht endgültig gesichert ist. „Wir haben es jetzt in eigener Hand, doch der Druck auf meine junge Truppe ist nun da, aber sie hat aus den letzten Partien gelernt damit umzugehen. Wir müssen an unsere Stärken denken“, erwartet Böhmer einen kampfstarken und unbequemen Gegner.