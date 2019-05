Tennis : Damen 60 des TC Kellen mit 4:2 Heimsieg

Kleve-Kellen (RP) Die Damen 60 des TC Kellen setzten überraschenderweise in der 2. Verbandsliga ihren positiven Trend fort und besiegten den ehemaligen Absteiger (2017) aus der 1. Verbandsliga TC 77 Düsseldorf Wersten mit 4:2. Hierdurch wurde die Tabellenführung mit zwei Siegen und 4:0 Punkten übernommen.

An Position 1 gewann Petra Brendgen in einem spannenden Match mit 1:6, 7:5 und 10:6 im Match-Tiebreak. An Position 2 verlor Angelika Cosar in einem hart umkämpften Spiel mit 6:0, 4:6 und 7:10 im Match-Tiebreak und an Position 3 musste Hildegard Billion mit 6:7 und 6:7 denkbar knapp ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren. An Nummer Pos. 4 siegte Neuzugang Regina Oberheide-Gerke glatt in zwei Sätzen mit 7:6, 6:4. Zwischenstand vor den Doppelbegegnungen: 2:2. Bei den Doppeln ließen die Kellener Damen Angelika Cosar und Gudrun Hütten nichts mehr anbrennen und siegten mit 7:5, 4:6 und 10:8 im Match-Tiebreack. Ebenfalls im 2. Doppel gewannen Elisabeth Schink/Brigitte Banning mit 1:6, 7:6 und 10:7 im Match-Tiebreak.