Fußball : DJK Twisteden kann doch noch gewinnen

Gelderland Fußball-Bezirksliga: Das Team um Trainer Andreas Holla macht mit 3:1 gegen den TSV Wa.-Wa. einen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

DJK Twisteden – TSV Wachtendonk-Wankum 3:1 (1:1). Wie gut, dass auch Negativserien einmal ihr Ende finden. Für die Twistedener war es auch Fünf vor Zwölf, dem freien Fall in der Tabelle Einhalt zu gebieten. Die Gäste aus Wachtendonk waren eigentlich angereist, um sich mit einem Erfolg aus dem Reigen der abstiegsgefährdeten Teams endgültig zu verabschieden. Daraus wurde nun nichts, was auch daran lag, dass der Gastgeber eine Leidenschaft an den Tag legte, an der es zuletzt häufig gefehlt hatte. Allerdings galt es zunächst für die Heimelf, einem Rückstand nachzulaufen. In der 17. Spielminute hieß es nach einem Foul im Strafraum Elfmeter, den Eric Holz für die Gäste verwandelte. Dieser Rückstand brachte die Twistedener aber nicht aus dem Konzept, das Spiel blieb auf Augenhöhe. Ein Freistoß, ausgeführt in der 33. Minute von Marc Brouwers, leittete den Ausgleich ein: Nicolas Dennesen war per Kopf erfolgreich. Nach der Pause waren es dann die Twistedener, denen in der 58. Minute ein Elfmeter zugesprochen wurde. Auch wenn die Entscheidung der leidigen Handspieldiskussion geschuldet war, Marc Brouwers legte sich den Ball zurecht und traf zur 2:1-Führung. Die Weichen zum Sieg wurden dann 20 Minuten später gestellt. Einen Ballverlust in Reihen der Gäste nutzte Jan van de Meer, der Torjäger erzielte kaltschnäuzig das vorentscheidende 3:1. „Heute hat die Mannschaft über den Kampf ins Spiel gefunden, wenig zugelassen und verdient gewonnen“, meinte Trainer Andreas Holla. „Es waren leider wieder individuelle Fehler, die dazu geführt haben, dass wir in Rückstand geraten sind“, urteilte TSV-Coach Marcel Blaschkowitz.