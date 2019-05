Fußball : Die Lage an der Wasserburg bleibt angespannt

SV Rinderns Trainer Joris Ernst. Foto: Ja/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kleve-Rindern Bezirksliga: TSV Wa./-Wa. - SV Rindern (So. 15.15 Uhr)

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niko Hegemann

Das nächste Abstiegsendspiel steht bevor. Der Bezirksligist SV Rindern tritt am Sonntag die Reise zum TSV Wachtendonk-Wankum an. Beide Teams befinden sich im Kampf um den Klassenerhalt und benötigen dringend drei Punkte.

Sowohl für die Gastgeber als auch für die Zebras geht es an den letzten beiden Spieltagen um alles. Wachtendonk ist nach miserabler Rückrunde in den Tabellenkeller gerutscht. Dabei hatte sich das Team zum Saisonstart noch Hoffnungen gemacht, im oberen Bereich der Tabelle mitmischen zu können, was auch an der individuellen Qualität von Akteuren wie Michael Funken oder Christian Voicu liegt. Jedoch gelang es der Mannschaft von Trainer Marcel Blaschkowitz zu selten, diese abzurufen. Gerade in den letzten Wochen präsentierten sich die Hausherren mit vier Niederlagen in Serie außer Form.

Dem gegenüber steht eine Rinderner Mannschaft, die in der Rückrunde konstant gute Leistungen aufweist, aber noch am Rückstand aus der Hinrunde zu knabbern hat. Somit belegt die Elf von Joris Ernst den letzten Tabellenplatz, hat aber die Möglichkeit, bei einem Sieg bis auf einen Punkt an Wachtendonk heranzurücken. Und nicht zu vergessen, zwischen den beiden Teams rangieren noch der Kevelaerer SV und die Reserve des 1. FC Kleve, die am Wochenende ebenfalls im direkten Duell aufeinandertreffen.