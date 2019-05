Fußball : Erst ein Heimsieg und dann kräftig feiern

Meister SGE Bedburg-Hau feiert nach dem letzten Heimsieg am Samstag weiter. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SGE Bedburg-Hau – FC Aldekerk (Samstag, 16.15 Uhr).

Nachdem die SGE Bedburg-Hau die Saison 2018/2019 bereits als Meister und Landesliga-Aufsteiger beendet hat, treffen die Schützlinge von Trainer Sebastian Kaul im letzten Heimspiel am Samstag auf den FC Aldekerk. Anstoß ist um 16.15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss wollen die Hasselter mit Verantwortlichen, Mitgliedern, Sponsoren, Partnern und Fans den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen lassen.

Gegen die Gäste, die mittlerweile einen hervorragenden vierten Tabellenplatz belegen, wollen sich die Grün-Schwarzen mit einem dreifachen Punktgewinn an der heimischen Schulstraße verabschieden. Nachdem die SGE in der vergangenen Woche bei DJK Lowick einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg drehen konnten, stellt Kaul zufrieden fest: „Wir zeigen auch nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft, dass wir immer noch die Moral haben und den Willen besitzen, solche Spiele für uns zu entscheiden.“