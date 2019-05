Fußball : Die Rot-Blauen dürfen durchatmen

Kleve Fußball-Oberliga Niederrhein: 1. FC Monheim – 1. FC Kleve (Sonntag, 15:30 Uhr). Die Elf von Trainer Umut Akpinar ist gerettet. Am Dienstag erhielten die Kicker zur Belohnung trainingsfrei. Die Klever Innenverteidigung aber fällt aus.

Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar hat eine verrückte Spielzeit hinter sich. Zur Winterpause stand der 1. FC Kleve auf dem komfortablen sechsten Tabellenrang, vor einigen Wochen rutschte der Aufsteiger dennoch in den Abstiegskampf ab. Erst in der vergangenen Woche machte der Fusionsklub den Klassenverbleib perfekt. Und das mit 45 Punkten. Der Grund: In der fünfthöchsten Spielklasse sind mit der Ausnahme des Klassenprimus VfB Homberg und Schlusslicht FSV Duisburg alle Teams eng beieinander. Nun haben die Schwanenstädter sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und Union Nettetal, dazu ein Plus von 27 Toren. „Rechnerisch ist noch etwas möglich, aber natürlich gehen wir davon aus, dass wir es geschafft haben“, sagt Akpinar. Daher gab er seinen Balltretern am vergangenen Dienstag trainingsfrei.