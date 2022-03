Fußball : Viktoria Goch hält Kontakt zum Spitzenreiter

Goch Der Bezirksligist setzt sich am Mittwochabend deutlich mit 4:0 gegen den SV Budberg durch und klettert auf den zweiten Tabellenplatz.

So überholt die Viktoria die Budberger auch in der Tabelle. Weil der Tabellenführer Sportfreunde Broekhuysen unter der Woche nur remis spielte, beträgt der Vorsprung auf das Team von Daniel Beine nur noch fünf Punkte. Ob der Aufstieg noch möglich ist? „Wir gucken jetzt einfach, dass wir die Spiele gut absolviert bekommen. Die Sportfreunde Broekhuysen und der TuS Xanten sind die Favoriten auf den Aufstieg. Wir schauen nun von Woche zu Woche, was noch möglich ist“, so Beine.