Fußball-Bezirksliga : Daniel Beine: „Ich spreche derzeit nicht mehr vom Titel“

Interview Goch Der Trainer von Viktoria Goch nennt Gründe, warum es bei seiner Mannschaft, die vor der Saison als Titelanwärter Nummer eins gehandelt wurde, derzeit nicht läuft.

Viktoria Goch ist nach der Winterpause nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Nach den Unentschieden beim SV Schwafheim (1:1) und dem 1. FC Kleve II (1:1) lag das Team am Sonntag sieben Punkte hinter Spitzenreiter SF Broekhuysen zurück. Am heutigen Mittwoch, 20 Uhr, erwartet die Viktoria, die vor der Saison als Titelanwärter Nummer eins gehandelt wurde und derzeit auf Rang drei steht, den zwei Zähler besseren Tabellenzweiten SV Budberg zum Duell der Verfolger. Der Gocher Trainer Daniel Beine spricht im Interview über die aktuelle Situation seines Teams.

Daniel Beine Fakt ist, dass wir schon einen ordentlichen Rückstand auf den Tabellenführer Sportfreunde Broekhuysen haben, der zudem im Moment in einer guten Form zu sein scheint. Deshalb spreche ich derzeit auch nicht mehr vom Titel. Wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren und sehen, dass wir wieder Spiele gewinnen. Den Rest können wir ohnehin nicht mehr beeinflussen.

Sie schreiben die Meisterschaft also schon ab?

Beine Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein entscheidender ist, dass bei einigen Akteuren der letzte Siegeswille fehlt. Wir haben es nicht hinbekommen, die Mentalität zu haben, die man haben muss, wenn man Titel gewinnen will. Ich habe vor der Saison aber auch gesagt, dass man das nötige Quäntchen Glück haben muss, wenn man aufsteigen will. Das hatten wir bislang nicht. Wir hatten das Pech, dass sich Leistungsträger wie Lukas Ernesti und Ahmed Miri schwer verletzt haben und monatelang ausgefallen sind. Und jetzt fehlt in Jonathan Klingbeil ein wichtiger Akteur, weil er mit den Nachwirkungen einer Corona-Infektion zu kämpfen hat.