Fußball-Bezirksliga : Viktoria Goch fällt im Titelrennen zurück

Kleve Nach dem 1:1 beim 1. Kleve II beträgt der Rückstand des einstigen Topfavoriten auf Tabellenführer Sportfreunde Broekhuysen schon sieben Punkte.

Über weite Strecken der Partie traten die favorisierten Gäste zwar feldüberlegen auf, vermochten es jedoch nicht, dies in Tore umzumünzen. Das war beim 3:2-Heimsieg im Hinspiel noch besser gelungen. Damals war die Viktoria mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause gegangen. Auf dem Kunstrasenplatz am Klever Bresserberg verlief der erste Durchgang hingegen torlos. Nach einer guten Stunde brach Michel Wesendonk schließlich den Bann, als er frei vor FC-Keeper Jonas Holzum auftauchte und die Nerven behielt.