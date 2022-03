Fußball-Bezirksliga : Uedemer SV steht nicht mehr auf einem Abstiegsplatz

Peter Janssen erzielte das 4:0 für Uedem. Foto: Markus van Offern (mvo)

Uedem Die Mannschaft von Trainer Martin Würzler schafft einen wichtigen 4:0-Sieg im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten VfL Repelen, ohne dabei zu überzeugen.

Der Uedemer SV hat in der Gruppe fünf der Fußball-Bezirksliga die Abstiegsränge verlassen. Die Mannschaft von Trainer Martin Würzler schaffte am Sonntag einen deutlichen 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den VfL Repelen und zog in der Tabelle am Gegner vorbei. Der USV verbesserte sich auf den zehnten Rang und hat nun einen Zähler Vorsprung vor den Abstiegsplätzen.

In der Anfangsphase bestimmte der Uedemer SV das Geschehen auf dem Platz. Und er belohnte sich für seine Offensivbemühungen mit einem Doppelschlag. Maik Hemmers erzielte nach 19 Minuten das 1:0. Nur 60 Sekunden später erhöhte Jannik Ingenwerth auf 2:0. Trotz dieser deutlichen Führung geriet das Spiel des Gastgebers in der Folge ins Stocken. „Ich habe dafür keine Erklärung. Aber nach dem 2:0 haben sich viele Ungenauigkeiten in unser Spiel eingeschlichen. Das war nicht gut“, sagte Würzler. Zur Wahrheit gehörte jedoch auch, dass der Gast nicht die Möglichkeiten hatte, davon zu profitieren.

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer nur wenig fußballerische Leckerbissen. Der kurz zuvor eingewechselte Henry van den Heuvel traf nach 68 Minuten zum 3:0, ehe Peter Janssen (82.) den Endstand markierte. „Das war heute von uns in spielerischer Hinsicht eine schwächere Leistung als in der Woche zuvor beim Sieg in Aldekerk. Allerdings hat es uns Repelen auch leicht gemacht, die Punkte zu gewinnen. Dieser Erfolg wird meiner Mannschaft natürlich weiteres Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben geben“, sagte Martin Würzler.