Fußball : SGE Bedburg-Hau zeigt die geforderte Reaktion

Bedburg-Hau Der Landesligist, der zuletzt eine sehr schwache Leistung gegen den TuS Fichte Lintfort gezeigt hatte, trennt sich 0:0 von den VSF Amern. SGE-Coach Sebastian Kaul ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden.

Der Gastgeber startete vor rund 200 Zuschauern durchaus angriffslustig. Schon nach zehn Minuten köpfte Innenverteidiger Sebastian van Brakel, der im Sommer vom Oberligisten 1. FC Kleve nach Hasselt gewechselt war, an die Latte. Kurz zuvor hatten die VSF Amern, die bereits seit Anfang Dezember ungeschlagen sind, eine Chance in aussichtsreicher Position verpasst.

Gäste-Angreifer Luca Dorsch (35.) zirkelte einen Freistoß aus 25 Metern an den Pfosten, im Gegenzug hätte Raven Olschewski (37.) beinahe mit dem Kopf für die Führung gesorgt. Doch der VSF-Torhüter war zur Stelle. „Ich würde behaupten, dass wir von der Spielanlage her vielleicht etwas besser waren. Allerdings war auch beiden Trainern klar: Wer in diesem Spiel ein Tor schießt, gewinnt“, sagte Kaul.

Amerns Lamin Fuchs (55.) hätte sein Team nach der Pause in Führung bringen können, Gleiches galt für SGE-Akteur Henrik Schümmer (56.). Im Nachschuss hatte dann auch Falko Kersten kein Glück. Gleich mehrfach spielte die SGE in der Folge schnelle Konter über den pfeilschnellen Außenstürmer aus, doch im Abschluss fehlte den Vorderleuten die Genauigkeit. So blieb es beim 0:0. „Beide Teams können mit diesem Punkt leben. Es war kein müder Kick, sondern ein sehr interessantes und intensives Spiel“, sagte Kaul, dessen Team am Sonntag, 15 Uhr, die den TSV Meerbusch II empfängt.