Fußball-Bezirksliga : DJK Twisteden beendet Siegesserie der SF Broekhuysen

Kevelaer Mit hohem Aufwand trotz die Mannschaft dem Spitzenreiter, der zuvor sieben Partien in Folge gewonnen hatte, ein 0:0 ab, das wie ein Sieg gefeiert wird.

Besonders die Schlussphase war von Spannung geprägt, denn die Gäste versuchten bis zur letzten Minute, den Siegtreffer zu erzielen, um den achten Erfolg in Serie zu verbuchen. So sorgte auch ein Tor der Sportfreunde kurz vor Schluss für Aufregung, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

Von der ersten Minute an ging es in dieser Partie beherzt zur Sache. Zwei gefährliche Kopfbälle und ein Schuss von Finn Helders waren die größten Chancen der Broekhuysener in der ersten Halbzeit. Aber auch die Twistedener, die mehr in der Defensive beschäftigt waren, hatten ihre Möglichkeiten. Niklas Waerder verzog einmal knapp, der Schuss von Tom Cappel knallte an die Querlatte.