Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau beim 1:6 nicht konkurrenzfähig

Sebastian Kaul, Trainer der SGE Bedburg-Hau: „Das war kollektives Versagen.“ Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul erwischt bei Fichte Lintfort einen rabenschwarzen Tag. Der SGE-Coach lobt aber auch die Qualität des Gegners.

Das Ergebnis sprach Bände. Und dementsprechend schonungslos fiel die Kritik von Trainer Sebastian Kaul nach der 1:6 (0:3)-Niederlage des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau bei Fichte Lintfort aus. „Das war kollektives Versagen. Wir waren zu keiner Zeit des Spiels konkurrenzfähig“, sagte Kaul. So enttäuscht er vom Auftritt seines Teams war, so sehr lobte der SGE-Coach den Gegner. „Fichte Lintfort hat an diesem Tag einfach eine brutale Qualität gehabt“, so Kaul.

Dies traf vor allem auf einen Akteur zur. Florian Ortstadt brachte seine Mannschaft mit Toren in der sechsten und 20. Minute schnell mit 2:0 in Führung. Nachdem Fichte durch Marvin Ehis (35.) noch vor der Pause auf 3:0 erhöht hatte, wollte die SGE zu Beginn der zweiten Halbzeit den Versuch starten, noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Sebastian Kaul stellte taktisch um und wechselte in Raven Olschewski eine Offensivkraft ein. Doch Ort­stadt (47.) sorgte mit seinem dritten Treffer schnell dafür, dass der Gast die Partie endgültig abhaken konnte. Alen Brajic (61.) und Tim Konrad (77.) markierten die weiteren Fichte-Tore. Dazwischen gelang Falko Kersten (76.) der Ehrentreffer. Bei aller Kritik an seinem Personal gab es für Kaul immerhin den kleinen Lichtblick, „dass trotz der klaren Niederlage keine Auflösungserscheinungen zu erkennen waren“.

Die SGE Bedburg-Hau ist jetzt am kommenden Mittwoch schon wieder gefordert. Das Team, das auf Rang sieben zurückgefallen ist, erwartet um 20 Uhr die VSF Amern zum Nachholspiel. „In dieser Partie müssen wir viele Dinge sehr viel besser machen, wenn wir punkten wollen“, sagte Sebastian Kaul. Er ist sich seiner Sache beim Thema Klassenerhalt trotz eines Vorsprungs von neun Zählern auf die Abstiegsplätze noch nicht sicher. „Ich schaue in der Tabelle weiter nur nach unten“, so der Trainer.