Fußball : Personeller Engpass beim 1. FC Kleve

Luca Thuyl (links), der auf und neben dem Platz eher zurückhaltend wirkt, gilt als wichtiger Faktor für den 1. FC Kleve. Vier Treffer hat er bereits in dieser Saison erzielt. Zwei Tore hat er bislang vorbereitet. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Am Sonntag ist der Oberligist bei den Sportfreunden Baumberg zu Gast. Mit Kai Robin Schneider und Nedzad Dragovic fallen zwei Akteure Gelb-gesperrt aus. Hoffnung macht jedoch die Rückkehr von Luca Thuyl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Zum Durchatmen bleibt dem 1. FC Kleve wahrlich keine Zeit. Am Mittwochabend hatte sich der Fußball-Oberligist noch im Achtelfinale des Niederrheinpokals dem 1. FC Bocholt mit 0:1 geschlagen gegeben, nun geht es bereits wieder in der Liga weiter. Mit Englischen Wochen kennt man sich am Klever Bresserberg mittlerweile aus. Am Sonntag, 15 Uhr, ist das Team von Trainer Umut Akpinar bei den Sportfreunden Baumberg zu Gast, die auf Platz fünf stehen und damit Tabellennachbar sind.

Seit sieben Partien in Serie sind die Sportfreunde derweil unbesiegt. Wenig verwunderlich also, dass Akpinar gehörig Respekt vor dem Team aus Monheim hat. „Man braucht sich die Serie von Baumberg nur ansehen, um zu wissen, was da auf uns zukommt. Am Anfang der Saison hatten sie eine Menge Pech mit vielen Verletzten und Corona-Ausfällen. Aber jetzt sind sie voll drin. Für mich gehört Baumberg sogar zu den spielstärksten Mannschaften der Oberliga“, sagt Akpinar.

Hinzu komme, dass der Tabellenfünfte mannschaftlich sehr geschlossen auftritt, sagt der 44-Jährige. Zuletzt hatten die Sportfreunde Baumberg mit 3:0 gegen den SC Düsseldorf-West die Oberhand behalten, gegen den die Klever am vergangenen Wochenende beim 2:2 nur einen Zähler holten. Dabei stand das Team von Coach Salah El Halimi zu Saisonbeginn noch tief im Tabellenkeller.

Die Rot-Blauen hatten sich unter der Woche im Niederrheinpokal beim Ligarivalen 1. FC Bocholt teuer verkauft. Der 1. FC Kleve hatte vor 1600 Zuschauern stark aufgespielt, letztlich fehlten nur das Quäntchen Glück und die personelle Breite. So vermissten die Klever etwa Abwehrchef Nedzad Dragovic, der aus beruflichen Gründen außen vor war. Daran wird sich nun nichts ändern. Der 37-Jährige fällt am Sonntag Gelb-gesperrt aus, Gleiches gilt für Außenverteidiger Kai Robin Schneider. So ist bereits klar: Trainer Umut Akpinar muss beim Schmieden seiner Startelf Kreativität beweisen.

Schließlich hat es der 1. FC Kleve auch noch mit verletzungsbedingten Ausfällen zu tun. Kisolo Deo Biskup, der beim Pokalspiel in der Innenverteidigung eine gute Figur machte, kämpft mit einer Muskelblessur. Zudem hat Mike Terfloth Schmerzen am Sprunggelenk. Sezai Kezer, Luca Plum und Pascal Hühner werden nach mehrmonatigen Verletzungspausen erst wieder langsam an die Abläufe herangeführt. Bei den Akteuren ist noch Geduld gefragt, ehe sie wieder voll ins Training einsteigen. „Sie werden sich langsam steigern und behutsam an Spielformen herangeführt“, sagt der Klever Trainer. Immerhin hat sein Team die Corona-Welle mittlerweile hinter sich gelassen.

Zuversichtlicher sind die Vereinsverantwortlichen dahingegen mit Blick auf Mittelfeldspieler Luca Thuyl. Der 24-Jährige wurde in der Partie gegen den 1. FC Bocholt nach 66 Minuten für Angreifer Younes Mouadden eingewechselt, um dem Spiel neuen Schwung zu verleihen. Zuvor hatte er bereits gegen den SC Düsseldorf-West Einsatzminuten gesammelt. Thuyl, der auf und neben dem Platz eher zurückhaltend daherkommt, gilt als wichtiger Faktor für den Klub. Vier Treffer und zwei Vorlagen stehen in dieser Saison bereits zu Buche.

In der Offensive leitet der junge Mann Kombinationen kreativ und geschickt ein, nur schwer ist er vom Ball zu trennen. So avancierte Thuyl, der vor geraumer Zeit in den Vereinigten Staaten im College-Fußball aktiv war, seit seinem Wechsel vor anderthalb Jahren zum Stammspieler unter Coach Akpinar. Zuvor war Thuyl, der beim MSV Duisburg als Jugendlicher fußballerisch ausgebildet wurde und in der A- sowie B-Junioren-Bundesliga um Punkte kämpfte, für den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter aktiv.

„Wir sind sehr froh, dass Luca Thuyl nach seinen Knieproblemen wieder zurück ist. Noch ist er nicht bei 100 Prozent, aber wir führen ihn langsam heran. Er ist ein Leistungsträger im Offensiv-Bereich und wir sind sehr froh, ihn zu haben“, sagt Umut Akpinar. Der 24-Jährige habe die Fähigkeit, Spiele zu entscheiden – eine wichtige Eigenschaft. Vor einigen Wochen hatte Luca Thuyl bereits den Vertrag für die Saison 2022/2023 unterzeichnet. So bleibt der Spieler den Klevern also langfristig erhalten.

Am Sonntag aber dürfte es wohl noch nicht für einen Startelf-Einsatz reichen. Entscheidungen muss Umut Akpinar kurzfristig fällen. „Wir müssen von Tag zu Tag schauen, wer tatsächlich dabei sein kann. Doch ganz egal, wer auf dem Platz steht: Wir werden an unser Maximum gehen müssen, um in Baumberg etwas zu holen. Für mich gehören sie zu den Top-Drei-Mannschaften der Liga“, sagt Umut Akpinar.

Nach der Partie gegen die Sportfreunde Baumberg wartet am darauffolgenden Mittwochabend, 20 Uhr, auswärts noch eine letzte Nachholpartie gegen den SC Union Nettetal.