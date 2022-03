Fußball-Landesliga : „Bonus-Spiele“ für SV Hönnepel-Niedermörmter

Marvin Müller steht mit der SV Hönnepel-Niedermörmter vor schweren Heimspielen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Die abstiegsgefährdete Mannschaft kann am Donnerstag gegen Fichte Lintfort und am Sonntag gegen Spitzenreiter SV Sonsbeck nach Ansicht von Trainer Thomas Geist nur gewinnen.

Das Programm des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter in den nächsten Tagen hat es in sich. Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist, die am Sonntag nach dem 0:3 gegen den VfR Krefeld-Fischeln wieder auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen ist, erwartet zunächst am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, den Tabellendritten TuS Fichte Lintfort zu einem Nachholspiel. Am Sonntag, 15 Uhr, ist dann der souveräne Spitzenreiter SV Sonsbeck bei der SV Hö.-Nie. zu Gast.

Thomas Geist sieht diese beiden Partien indes eher als Chance an – und nicht als große Belastung im Rennen um den Klassenerhalt. Die Begegnung gegen Fichte Lintfort betrachtet der Coach „als Bonus-Spiel, weil es ja noch eine Nachholpartie aus der Hinrunde ist“. Und auch gegen Tabellenführer Sonsbeck ist der abstiegsgefährdete Gastgeber sicherlich nicht in der Pflicht, unbedingt punkten zu müssen. Was aber nicht heißen soll, dass der erfahrene Übungsleiter die Punkte aus den beiden Partien schon abgeschrieben hat. „Wir haben nichts zu verlieren und stehen deshalb auch nicht unter Druck. Wir können aber unheimlich viel gewinnen, wenn uns gegen diese Gegner Überraschungen gelingen sollten“, sagt Geist.