Torspektakel gegen Ratingen : Unglückliche Niederlage in Schlussminute für den 1. FC

1. FC Mönchengladbach bietet Ratingen einen großen Kampf und liegt mehrfach in Führung, muss sich am Ende aber mit 4:5 geschlagen geben. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Der 1. FC Mönchengladbach verliert ein Torspektakel gegen Ratingen per Foulelfmeter in letzter Minute unglücklich mit 4:5. Das Spiel von Union Nettetal am Samstag fiel aus.

Das Ende war bitter für den 1. FC Mönchengladbach: Durch einen Foulelfmeter in der Schlussminute verlor man am Samstagabend gegen Ratingen 04/19 mit 4:5 (2:1). Dabei hätten die Westender aufgrund der ersten Halbzeit mindestens einen Punkt verdient gehabt, verpassten aber frühzeitig eine Entscheidung in der Partie. Das rächte sich im Spielverlauf.

Personell hatte sich im Vorfeld die Lage beim 1. FC leicht entspannt. Nach längerer Verletzungspause kehrte Kais Alaisame zurück in den Kader. Mit dabei waren auch die beiden A-Jugendlichen Emanuel Dacosta Boloko und Slone Mbombo, sodass der Kader 16 Spieler umfasste. Der Start in die Partie begann furios: Nach Flanke von Mbombo an den zweiten Pfosten schob Ryo Iwata (4.) den Ball zur frühen 1:0-Führung ein. Zehn Minuten später nahm Iwata dann einen lang geschlagenen Ball von Torwart Cameron Kemp im Strafraum per Kopf mit und erhöht auf 2:0. In der Folge waren die Hausherren sogar nahe am 3:0: Eine Flanke von Metin Türkay (34.) mittig vor das Tor setzte Iwata nur wenige Zentimeter über das Gehäuse. Als Marcel Lüft von der linken Seite in den Lauf von Niclas Hoppe (40.) spielte, hatte auch dieser eine ganz große Möglichkeit – doch Hoppe scheiterte an Ratingens herauseilenden Torwart Dennis Raschka. Ein Freistoß in der Nachspielzeit bescherte Ratingen durch Phil Spillmann (45.+1) den Anschluss.

Info 1. FC verliert Heimspiel vor 60 Zuschauern Aufstellung 1. FC Kemp – Lüft, Torrens, Lingel, Türkay – Iwata (87. Yaldo), Eligon, Caraj (66. Boloko), Mbombo – Alexandrov (57. Alaisame), Hoppe Tore 1:0 Iwata (4.), 2:0 Iwata (14.), 2:1 Spillmann (45.+1), 3:1 Hoppe (59.), 3:2 Jaouadi (61.), 3:3 Jaouadi (66.), 4:3 Hoppe (74.), 4:4 Eckhardt (82.), 4:5 Ilbay (90.) Zuschauer 60

Nach einer guten Stunde stellte Hoppe (59.) den alten Abstand wieder her und traf zum 3:1. Doch kurze Zeit später traf Gästespieler Nabil Jaouadi (61., 66.) per Doppelschlag zum 3:3. Abermals ging der 1. FC allerdings durch den zweiten Treffer von Hoppe (74.) mit 4:3 in Führung.

Es solle jedoch nicht das letzte Tor des Spiels sein: Fyn Eckhardt (82.) markierte das 4:4, ehe in der Schlussminute Schiedsrichter Michael Menden auf den Elfmeterpunkt zeigte. Ali Ilbay (90.) ließ sich diese Chance nicht nehmen und besiegelte die 4:5-Niederlage der Mönchengladbacher, die sich für ihre Leistung nicht belohnen konnten. Mit 12 Punkten bleibt der 1. FC auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am kommenden Sonntag geht es im letzten Spiel der sogenannten“Einfachrunde“ zum 1. FC Monheim.