Stimmen der Fortunen nach 1:1 gegen HSV : „Ergebnis scheiße, Leistung klasse, Atmosphäre überragend!“

Düsseldorf Fortuna wurde für einen couragierten Auftritt gegen den Hamburger SV am Ende nur mit einem Punkt belohnt. Doch hinterher überwog der Stolz über die Leistung und vor allem die Unterstützung der eigenen Fans – seit langem waren wieder mehr als 31.000 Zuschauer in der Arena.

Andre Hoffmann brachte es vermutlich am prägnantesten auf eine verständliche Formel. „Ergebnis scheiße, Leistung klasse, Atmosphäre überragend“, bilanzierte der Innenverteidiger in einem Eintrag auf der Plattform Instagram. So oder so ähnlich war auch der Eindruck vieler seiner Mitspieler. Das 1:1 gegen den Hamburger SV – am Ende sicherlich kein ungerechtes Resultat für Fortuna, doch mit Blick auf den Spielverlauf wäre ein Sieg durchaus im Bereich des Realistischen gewesen.

Cheftrainer Daniel Thioune wirkte nach den 90 Minuten sichtlich erschöpft. Der 47-Jährige durchlebte eine rasante Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst der späte Führungstreffer von Adam Bodzek und dann der noch etwas spätere Ausgleich für die Hanseaten durch Robert Glatzel. Und so sagte er: „Die Belohnung ist das Einzige, was wir heute ausgelassen haben. Wir haben heute vieles richtig gemacht und waren über weite Strecken gut in der Partie. Wir haben dem Gegner den Ball dort zugestanden, wo es uns nicht wehgetan hat, und wenn wir den Ball hatten, hatten wir gute Möglichkeiten. Vor allem unser Umschaltspiel war gefährlich, beispielsweise in der Szene vor der Pause, in der ‚Emma‘ den Pfosten trifft – das war fußballerisch richtig gut herausgespielt.“

Warum es am Ende nicht ganz gereicht hat? Thioune: „Wir haben bei zu vielen Chancen die Ruhe am Ball vermissen lassen. Mit mehr Ruhe hätten wir früher in Führung gehen können. Adam hatte beim Führungstor diese Ruhe und Qualität, hat nicht einfach draufgehalten, sondern den Ball reingeschoben. Die Führung ging zu diesem Zeitpunkt auch in Ordnung.“

Und weiter: „Auf der anderen Seite hatten wir in der ein oder anderen Szene aber auch Glück. Am Ende hat man gesehen, dass der HSV widerstandsfähig ist. Insgesamt fühlt sich das Ergebnis nicht gut an, weil wir bei den Standards cleverer hätten verteidigen müssen. Wir ärgern uns über zwei vergebene Punkte und hätten nach unserer Leistung heute mehr verdient gehabt.“

Arbeitskollege Tim Walter vom HSV stellte selbstkritisch fest: „Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Was wir uns vorgenommen haben, haben wir zu keinem Zeitpunkt auf den Platz bekommen. Wir waren zu behäbig und hatten wenig Energie im Spiel. Dadurch wurde der Gegner zu Kontern eingeladen, zudem hatten wir zu viele einfache Ballverluste. Für uns spricht, dass wir trotzdem bis zum Ende an uns geglaubt haben und immer weitermachen. Am Ende freuen wir uns darüber, dass die Jungs das Tor machen und sich belohnen.“

