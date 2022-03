Fußball : SGE Bedburg-Hau startet mit Euphorie in die Englische Woche

SGE Bedburg-Hau startet mit Euphorie in die Englische Woche

Falko Kersten kehrt in den Kader zurück. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Nach dem 3:1-Sieg gegen den RSV Praest möchte der Landesligist nun einen weiteren Erfolg nachlegen. Am Sonntag ist die Mannschaft beim TuS Fichte Lintfort zu Gast.

Verspätet war der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau in den Rest der Rückrunde gestartet – aufgrund von zahlreichen Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft. Mit 3:1 schlug das Team den RSV Praest trotz einer engagierten Vorstellung des punktlosen Tabellenletzten.

Jetzt wartet eine Englische Woche auf die SGE Bedburg-Hau. Am Sonntag, 15.30 Uhr, ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul zum Auftakt von drei Partien in sieben Tagen beim punktgleichen TuS Fichte Lintfort zu Gast.

Dort erwartet die SGE Bedburg-Hau ein unangenehmer Gegner. Das zeigt nicht nur Tabellenplatz drei, sondern auch das 3:3 im Hinspiel, als die Lintforter besonders in Halbzeit eins tonangebend waren. SGE-Trainer Sebastian Kaul warnt vor dem kommenden Gegner. „Das ist eine sehr gute Mannschaft offensiv wie defensiv, vor der ich sehr viel Respekt habe. Mit Florian Ortstadt haben die auch den aktuell besten Mittelstürmer der Liga. Ihn gilt es natürlich, so gut es geht aus dem Spiel zu nehmen“, sagt er.

Die Einsätze von Robin Deckers und Pascal Puff stehen noch auf der Kippe. Erfreulicherweise haben Jordi van Kerkhof und Jefferson Gola wieder am Trainingsbetrieb teilgenommen. Falko Kersten hat seine Sperre abgesessen und kehrt in den Kader zurück. „Bei ihm ist es aber fraglich, wie fit er ist, weil er aus privaten Gründen Trainingsrückstand hat“, sagt Sebastian Kaul. „Wir haben jetzt sehr viel Euphorie im Team, dass wir endlich wieder loslegen durften und wollen natürlich etwas Zählbares mitnehmen und gut in die Englische Woche starten“, sagt der Coach der SGE Bedburg-Hau.