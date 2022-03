Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter gewinnt hitziges Duell

Trainer Thomas Geist freute sich über den knappen Sieg. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar Der Landesligist setzt sich in einer hart umkämpften Partie knapp mit 2:1 gegen Fichte Lintfort durch. Am Sonntag ist der Spitzenreiter SV Sonsbeck zu Gast.

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter hat im Kampf um den Klassenerhalt ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Am Donnerstagabend setzte sich das Team von Trainer Thomas Geist unter Flutlicht mit 2:1 (1:1) gegen den Tabellenvierten TuS Fichte Lintfort durch. Es war das zweite Heimspiel in Serie. „Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir die drei Punkte geholt haben. Noch zufriedener aber bin ich darüber, wie die Jungs aufgetreten sind. Wir haben damit an das Spiel gegen Meerbusch angeknüpft, läuferisch und kämpferisch eine sehr gute Leistung gezeigt. Das große Plus war an diesem Abend der Siegeswille“, so Geist.

Die Schwarz-Gelben waren gleich gut in die umkämpfte und bisweilen hitzige Partie gestartet. Schon nach 13 Minuten ging der Gastgeber in Führung, als Angreifer Marvin Ellmann einen sehenswerten Distanzschuss aus 18 Metern Entfernung abfeuerte und Lintforts Keeper keine Chance ließ. Auch im weiteren Verlauf der Partie war die SV Hö.-Nie. dominant. So war der Ausgleich durch Fichte-Offensivakteur Robin von Radecke (41.) durchaus glücklich.

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Kalkarer allerdings nahtlos an die gute Vorstellung an – und lauerten insbesondere auf Konter. „Wir waren immer präsent, hatten auch keine kurzen Hänger im Spiel, dass man mal einige Minuten abschaltet. Das war nie der Fall“, so Geist, dessen Team auf dürftigem Geläuf spielte. Auf dem Rasen sei es nicht leicht gewesen, vernünftigen Fußball zu spielen, konstatierte der Coach.

Gleich mehrere hochkarätige Gelegenheiten ließ die SV Hö.-Nie. auch im zweiten Durchgang liegen, ehe der kurz zuvor eingewechselte Mittelfeldspieler Baran Özcan einen Freistoß (79.) aus dem Halbfeld unhaltbar zum 2:1 verwandelte. Durch den zweiten Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause steht der Landesligist weiter auf Tabellenplatz zehn.

Der Vorsprung auf die Abstiegsrängen beträgt zwei Punkte. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt das Team dann den Tabellenführer SV Sonsbeck, der seit Monaten auf bestem Wege in Richtung Oberliga ist. Sieben Zähler beträgt der Vorsprung bereits vor dem Tabellenzweiten Blau-Weiß Dingden.

„Die Partien gegen Fichte Lintfort und den SV Sonsbeck sind in meinen Augen zwei Bonusspiele. Drei Bonuspunkte haben wir also schon einmal. Klar ist nämlich, dass auch der SV Sonsbeck mit Blick auf die Tabelle nicht beeindruckt von uns sein wird. Das dürfte nun sogar noch einen Tick schwerer werden als gegen Fichte Lintfort“, so Geist. Dennoch rechnet er seinen Spielern durchaus Chancen auf Zählbares aus. „Wir müssen das Spiel gegen Sonsbeck genauso annehmen wie das gegen Fichte Lintfort. Taktisch werden wir es ein wenig anders angehen, aber entscheidend ist die Einstellung. Wir müssen immer im Spiel bleiben, um die Möglichkeit zu haben, ein Tor zu erzielen“, so der Coach.