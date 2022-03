Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Rheinwacht Erfgen zieht Team zurück

Bedburg-Hau Die Mannschaft, die in der Gruppe eins mit nur fünf Punkten auf dem vorletzten Platz stand, hatte schon die gesamte Saison Personalsorgen. Walter de Jong wird der Trainer beim Neuaufbau.

Rheinwacht Erfgen hat jetzt die Konsequenz daraus gezogen, dass seine erste Mannschaft in der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern schon seit geraumer Zeit erhebliche Personalpro­bleme hat. Sie konnte deshalb sogar schon zu zwei Partien nicht antreten. Jetzt hat der Vorstand das Team, das in der Gruppe eins mit nur fünf Punkten auf dem Konto auf dem vorletzten Platz gelegen hatte, mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückgezogen. Der erste Absteiger in der Gruppe steht damit fest.