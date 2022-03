Basketball : TV Goch setzt die Saison unter schweren Bedingungen fort

Goch/Kleve Für die Mannschaft geht es ab Sonntag in der Relegationsrunde um den Klassenerhalt in der Oberliga. Doch das Team hat keinen Coach mehr. Michael Langenberg ist zurückgetreten.

Am Sonntag geht es für die Basketballer des TV Goch mit der zweiten Saisonhälfte weiter. Nach Platz fünf in der Vorrundengruppe, geht es nun in der Relegationsrunde um den Klassenerhalt in der Oberliga. Hier treffen die Gocher nun ausschließlich auf Mannschaften der zweiten Vorrundengruppe. Die Punkte aus den Partien der Teams aus der eigenen Gruppe werden mitgenommen.