Fußball-Niederrheinpokal : Unglückliches Aus für 1. FC Kleve

Kleve Der Oberligist verliert im Achtelfinale beim 1. FC Bocholt denkbar knapp mit 0:1, obwohl er über weite Strecken die bessere Mannschaft war. „Wir hätten den Sieg verdient gehabt“, sagt Trainer Umut Akpinar.

Was dazu fehlte, war in Hälfte eins ein bisschen mehr Fortune beim Abschluss und bei der am Ende vergeblichen Aufholjagd in der zweiten Halbzeit etwas mehr Durchschlagskraft in der Offensive. So gab es am Ende viel Frust bei den Klever Spielern und ihrem Coach, weil die Mannschaft trotz einer überzeugenden Leistung gegen den Oberliga-Spitzenreiter gescheitert war. „Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert. Darauf können wir stolz sein“, so Akpinar. Es war in diesem Moment nur ein schwacher Trost, weil mehr möglich gewesen wäre für ein Team, das in dieser Saison bislang alle Erwartungen klar übertroffen hat, weil es als Mannschaft bestens funktioniert. Auch in Bocholt.