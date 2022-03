Fußball-Landesliga : 45 Minuten als Mutmacher für die SV Hönnepel-Niedermörmter

Die SV Hönnepel-Niedermörmter, hier Baran Özcan (am Ball), leistete in der ersten Hälfte noch erhebliche Gegenwehr. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist liefert dem Spitzenreiter SV Sonsbeck beim 0:5 vor der Pause ein Duell auf Augenhöhe, nutzt ihre wenigen Chancen aber nicht.

Am Ende wurde es noch happig für die SV Hönnepel-Niedermörmter. Der abstiegsgefährdete Fußball-Landesligist verlor am Sonntag das Heimspiel gegen den souveränen Spitzenreiter SV Sonsbeck klar mit 0:5 (0:2), worauf vor der Pause eigentlich nichts hingedeutet hatte. Die Hoffnung von Trainer Thomas Geist, drei Tage nach dem 2:1-Sieg gegen Fichte Lintfort auch in der zweiten der beiden Heimpartien, die der Coach als Bonus-Spiele bezeichnet hatte, etwas mitzunehmen, ging somit nicht in Erfüllung.

Allerdings gab es im Nachbarschaftsduell vor gut 150 Zuschauern durchaus positive Erkenntnisse für den Gastgeber. Da wäre zum einen die Tatsache, dass die SV Hönnepel-Niedermörmter weiter mit zwei Punkten Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz auf dem rettenden zehnten Platz steht. Und da kann die Leistung, die das Team in der ersten Halbzeit gezeigt hatte, sicherlich als Mutmacher für die Duelle herhalten, in denen es für die SV Hö.-Nie. im Rennen um den Klassenerhalt wirklich zählt.

Der einzig gravierende Unterschied in Hälfte eins war, dass der Titelanwärter seine Chancen eben im Stile eines Spitzenteams nutzte. Der SV Sonsbeck ging in der 13. Minute in Führung. Und legte zum psychologisch günstigen Zeitpunkt Treffer Nummer zwei nach (43.). Zwischen diesen Toren hatte es zumindest ein Duell auf Augenhöhe gegeben, in dem der Außenseiter phasenweise sogar etwas mehr vom Spiel hatte. Doch Tobias Tatzel (35.) und Lewis Brempong (39.) ließen gute Gelegenheiten zum Ausgleich aus, der nicht unverdient gewesen wäre.

Nach dem Wechsel nahm der SV Sonsbeck mit dem 3:0 (58.) die letzte Spannung aus dem Spiel und traf anschließend auch nicht mehr auf allzu viel Gegenwehr. Der Gast stellt mit Toren in der 66. und 71. Minute den Endstand her. „Ich bin mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Nach dem 0:3 hat uns dann ein wenig der Glaube an die eigene Stärke gefehlt. Wir müssen diese Partie jetzt schnell abhaken“, sagte Thomas Geist, der auf Marvin Hitzek (Fußprellung) verzichten musste und den 34-jährigen Torjäger Marvin Ellmann zunächst schonte.